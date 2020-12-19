إستقالة محمد عبد السميع من تدريب الرجاء المطروحي
السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:27 م
أحمد تيتو
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تقدم محمد عبد السميع المدير الفني للرجاء المطروحي بإستقالتة لمجلس إدارة النادي المطروحي عقب الخسارة من الأوليمبي في مطروح في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.
وتأتي الإستقالة بعد حصول الرجاء علي نقطتين فقط منو4 مباريات بعد التعادل مع فاركو ، والمنصورة، والخسارة من بلدية المحلة، والأوليمبي.
وسيبحث مجلس الإدارة عن مدير فني خلال المرحلة المقبلة، قبل مباراة كفر الشيخ الخميس القادم بكفر الشيخ.
وتأتي الإستقالة بعد حصول الرجاء علي نقطتين فقط منو4 مباريات بعد التعادل مع فاركو ، والمنصورة، والخسارة من بلدية المحلة، والأوليمبي.
وسيبحث مجلس الإدارة عن مدير فني خلال المرحلة المقبلة، قبل مباراة كفر الشيخ الخميس القادم بكفر الشيخ.