مفاجأة في اختفاء عروس بنها.. جمعت بين زوجين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ 14 يوما، حيث تبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر من محافظة المنوفية.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت تربطهما علاقة عاطفية مع شاب أخر، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهب إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها حرر بلاغا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفائها في ظروف غامضة.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ عصام على أحمد، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب نجلته "نجلاء.ع.ع" 18 عاما، متزوجة من " حسن.م.ع"، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع"، متزوجه منذ 14 يوما، من " حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى " يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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