نجوى كرم تخطف الأنظار بالأحمر

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خطفت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الأنظار بجمالها أحدث إطلالة لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت نجوى صوراً لها ظهرت فيها بفستان جميل جداً باللون الأحمر، وعلّقت: "انشالله بتبقوا سوا لاخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله".



وكانت نجوى قد شوّقت متابعيها لعملها الجديد، الذي تحضّر له حالياً بعنوان "عذب قلبي"، والذي تنوي تصويره على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه والى جانبها وليد، وعلّقت: " "ترقّبوا"، تمهيداً لطرح عملها الجديد، الذي ينتظره محبوها.