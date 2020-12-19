أحمد موسي يطالب بتقليص عدد الأحزاب في مصر (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الأوروبي يزعم بعدم وجود معارضة بمصر.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صد البلد «الحزب الوطني في برلمان 2000 حصل على 393 مقعدا، حزب التجمع حصل على 6 مقاعد في برلمان 2000، ثم مقعد واحد في 2005، و4 خلال 2011، بينما يمتلك 6 مقاعد خلال البرلمان المقبل».



وأضاف موسى أن عدد الأحزاب في مصر يبلغ 106 حزب سياسي، فكل شخص قام بالتقديم لإنشاء حزب تمت الموافقة عليه قائلا: «الدكر بيعرف 10 أحزاب وفيه أحزاب فيها عضو واحد».



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن عدد الأحزاب في البرلمان حاليا 12 حزب مطالبا بتقليص عدد الأحزاب بدلا من 106 في الوقت الحالي.



وأوضح موسى أن المعارضة حاضرة في الشارع السياسي ولها مقاعد وتمثيل في المجالس النيابية، كاشفا أن عدد المستقلين في البرلمان في عام 2000 كان 44 عضو و136 عضو في 2005 حيث شهد عدد كبير من المستقلين من بينهم 88 من جماعة الإخوان الإرهابية وفي البرلمان المقبل يبلغ عدد المستقلين 93 عضوا.