زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

ذكر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي السبت، أن عقده مع النادي الملكي ساري حتى يونيو 2022، وقال إنه لن يطلب التجديد في وقت يمكن أن تشهد فيه الأيام القليلة المقبلة تجديد عقود سرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.





وتحدث المدرب الفرنسي عن مستقبله في الكيان الذي يرأسه فلورنتينو بيريز، وفي الوقت الحالي يبدو أنه يركز فقط على الموسم الجاري والمباراة القادمة التي سيخوضها "الميرينيجي" أمام إيبار الأحد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وقال زيدان "لدي عقد حتى عام 2022 ولن أطلب أي شيء. سأستمر في العمل، وأنا سعيد لوجودي في هذا النادي الرائع. في كل لحظة أنا محظوظ لأنني أستطيع أن أقول إنني في أفضل ناد في العالم. والباقي، أتمنى أن يبقى اللاعبون (الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم) وأن نتمكن من الاستمرار معهم وهذا كل شيء".





وردا عن سؤاله حول مستقبل إيسكو ألاركون، أكد "أنا سعيد مع لاعبي فريقي. سأعتمد على الجميع. ثم يمكن أن تحدث أمور، هذا واضح. حتى نهاية يناير، يمكن أن يحدث أي شيء في جميع الأندية".





وفيما يتعلق بالبلجيكي إيدن هازارد، الذي يمر بالمرحلة الأخيرة من تعافيه، قال مدرب الملكي "دعونا نأمل أن يكون (جاهزا) بسرعة. لقد تعافى تماما تقريبا...وفي وقت قصير آمل أن يكون مع الفريق".





وأضاف "الشيء المهم هو أن إيدن بصحة جيدة وتعافى...من المؤسف أن نعيش هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للاعبين بسبب الإصابات. إنها لحظات معقدة"، محذرا من أنه لا يرغب في التعجيل بعودة اللاعب البلجيكي.





وحول المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، سلط "زيزو" الضوء على "عمله اليومي" و"تفانيه"، مبرزا أن مواطنه أصبح الآن في لحظة نضج، وقال "لقد تحدثنا كثيرا عن مسألة أنه لا يسجل، لكن هذا ليس الشيء المهم في النهاية، إنه يظهر براعته في طريقة لعبه...بالنسبة للآخرين ربما الأهم هو أهدافه، لكن ليس بالنسبة لي. إنه يظهر اللاعب الذي هو عليه لكثير من المشجعين".





كما تحدث عن سرخيو راموس والسنوات التي قد تكون باقية له في مسيرته كلاعب، وأشار إلى أن قائد الملكي يمكن أن يستمر لفترة طويلة على أرض الملعب، مؤكدا "أراه بحالة جيدة، إنه عازم على الاستمرار وهذا مهم جدا...أراه يلعب لسنوات عديدة وهو يعتني بنفسه كثيرا" وأبرز "لا يفاجئني ما يفعله سيرخيو راموس".





وعن الخصم الذي يحل عليه ضيفا غدا، حذر زيدان قائلا "أنا متأكد من أن إيبار سيعطي كل شيء وسنحاول أن نبقى على نفس المستوى... إنها فرصة أخرى لإظهار ما نحن عليه كفريق".





واختتم "مباراة غد ستكون مهمة للغاية...لن تكون مباراة سهلة، ستكون معقدة للغاية وسيتعين علينا أن نظهر أفضل نسخة لدينا".



