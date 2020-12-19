هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هبوط أرضي بشارع حسين الوكيل المتفرغ من شارع مايو.

وقال الدكتور "أبو بكر عبد المنعم" رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن غرفة عمليات بالحي تلقت بلاغا بوجود هبوط أرضي، وجرى الانتقال على الفور لموقع الحدث واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لمعالجة آثار الهبوط.

وأضاف رئيس الحي، أنه بالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج كسر بخط مياه خاص بأحد العقارات، مما أدى إلى عن تفريغ أسفل التربة، وجرى الإصلاح وردم الهبوط وإعادة الأمور لسابقه.
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة
هبوط أرضي بشارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة

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