خبيرة تغذية: الوجبات السريعة لا تؤدي إلى زيادة الوزن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المشكلة زيادة الوزن لا تتمثل في الوجبات السريعة، ولكن في السعرات الحرارية التي يتناولها مريض السمنة، خلاف توقيت تناول هذه الوجبات، مشيرة إلى أن الشخص الذي يتناول الطعام ليلًا يزيد وزنه، خاصة في منطقة البطن، نتيجة ان الغدة الدرقية المسؤولة عن إفراز الهرمون المسؤول عن الحرق تتوقف عن العمل.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بعض العرائس قد تريد خفض وزنها بنسبة قد تصل لـ40 كيلو في شهرين، ولكن هذا الامر غير صحي، خاصة أن المعدل الطبعي لخفض الوزن خلال الشهر، لا يزيد عن 10 كيلو في الشهر، للحفاظ على التوازن في الجسم، وهذا ليس قليلًا. 

ولفتت إلى أن من لديه نسبة دهون ثلاثية كبيرة في الجسم ينخفض وزنها ببط شديد، عمن يعاني من وجود نسب دهون ثنائية أو أحادية أو زيادة في نسب المياه.

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