خبيرة تغذية علاجية: لا يوجد كورس لخفض الوزن يصلح لكل مرضى السمنة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الاهم بعد خفض الوزن هو التثبيت وهذا الامر ممكن من خلال المتابعة مع المختص الذي يستطيع تحديد أسباب مرض السمنة، ومن خلال هذا الأمر يقوم بإعطائه الألياف التي تمنعه من تناول المزيد من الطعام وخلافه.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لا يوجد كورس لخفض الوزن يصلح لكل مرضى السمنة، فالكورس الخاص بمريض الضغط المرتفع يختلف عن الكورس الخاص بمريض السكر، مشيرة إلى أن هناك 33 كورس خاص بمرض السمنة باختلاف الحالات. 

وأضافت أن علاج مرضى السمنة لديه الكثير من الفروع، ولكنهه غير معقد، وفي حاجة إلى مختص لتحديد العلاج الامثل وفقًا لكل مريض سمنة.

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