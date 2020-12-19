خبيرة تغذية: 90% ممن يعانون من مرض السمنة لديهم شهية عالية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحظر بسبب ازمة كورونا أدى لجلوس الناس فترة أطول في المنازل، وهذا انعكس على زيادة الوزن على عدد كبير من المصريين، مشيرة إلى أن هناك وعي عند المواطنين بخطورة السمنة زاد خلال الفترة الأخيرة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن 90% ممن يعانون من مرض السمنة لديهم شهية عالية، وزادة الشهية بسبب التوتر بصورة كبيرة، نتيجة أزمة كورونا خلال الفترة الاخيرة.



ولفتت إلى أن الاكتئاب مسبب لزيادة الوزن، كما أن زيادة الوزن تؤدي الى الإصابة الاكتئاب، مشيرة إلى هناك احدى الحالات انخفض وزنها 40 كيلو خلال مدة قصيرة، وبعد خفض وزنها زالت المشكلة التي كانت تعاني منها في العظام.

