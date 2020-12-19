عضو بالشيوخ: تقرير الاتحاد الأوروبي مُسيس وبه نظرة سطحية للأمور

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قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان الاتحاد الاوروبي عن حقوق الإنسان مرفوض، لكونه ينظر لحقوق الإنسان بشكل مجتزأ من سياقه ولا يعكس حقيقة الوضع.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن التنسيقية أصدرت بيان للرد على تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تضمن معلومات مجتزاه ومغلوطة وبعيدة عن الموضوعية، وهناك تسيسي واضح ونظرة سطحية للأمور تهدف للضغط على الدولة المصرية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.



وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر دولة مستقرة ذات سيادة ولها قانون ودستور، وهذا واقع وليس مجرد شعارات، ونرفض أي وصايا على الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر ترفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، ولابد أن يتم معاملتنا بالمثل.

