الإعلامية إيمان الحصري تكشف حقيقة إصاباتها بفيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الإعلامية إيمان الحصري، عن حقيقة إصاباتها بفيروس كورونا بعد تغيبها طوال الأسبوع الماضي عن تقديم حلقات برنامجها "مساء دي ام سي".

وقالت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: " مكنتش مصابة بالكورونا وكان تعب عادي".

وأضافت "واضح أن فيه ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا، وحتى الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة ممكن نضربها في 20، حتى الأرقام دي بدأت توصل إلى الـ600".

كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والكريسماس والبدء في تطبيق تناوب موظفي الدولة وإلغاء الأفراح في الأماكن المغلقة.

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان مقدم ذات البرنامج قد أعلن قبل أسبوعين عن إصابته بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر

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