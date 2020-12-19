وسام صباغ يوجه رسالة تهنئة لماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجه الفنان اللبناني وسام صباغ رسالة للفنانة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان، مهنئا إياه بعيد ميلاده.

وقال وسام عبر تويتر "‏عقبال المية من الصحة والسعادة والنجاح ، الله يبارككن ويبعد عنكن كل شر.

وكانت ماغي قد شاركت محبيها بصورة تجمعها بزوجها وهنأت إياه قائلة: ‏عقبال المية حبيبي وبيّ اولادي وسندي بالحياة.. يخليك بصحتك ويعطيك الصحة والقوة.

يذكر أن وسام كان قد تألق بمشاركته في مسلسل “هند خانم” وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كنان إسكندراني وﺗﺄﻟﻴﻒ رازي وردة وانتاج مروى غروب، ويشارك في العمل ورد الخال، خالد القيش ، كارين سلامة، يمنى شري، أسعد رشدان، بيدرو طايع، هيثم المصري ، وسام صباغ ، جوزيف حويك، ماريبال طربيه، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار.

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