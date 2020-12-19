هاني رمزي يحتفل بتكريمه من احتفالية 50 سنة فن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان هاني رمزي بتكريمه من احتفالية خمسين سنة فن للنجم محمد صبحي ، وذلك لمشواره الفني.

ونشر هاني رمزي صورة برفقة الفنان محمد صبحي وهو يكرمه بالحفل ، وذلك عبو حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : كل الشكر للفنان الكبير محمد صبحي على تكرمي في احتفالية مرور 50 عام من مشواره الفني.

وعلي صعيد آخر تعد آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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