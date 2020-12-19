الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

حسم النادي الأهلي، موقفه النهائي من ضم نجم نادي العين الإماراتي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.





وتناولت العديد من التقارير، رغبة الأهلي في ضم المهاجم التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين الإماراتي، لتدعيم خط هجوم الفريق.





ونفى برنامج "الشارع الرياضي" المذاع عبر قناة "أبو ظبي " الرياضية، رغبة الأهلي في التعاقد مع كودجو، خلال الميركاتو الشتوي.





وقال مقدم البرنامج، إن مصادر بالأهلي نفت وجود أي مفاوضات مع نادي العين، وكذلك عدم دخول اللاعب في قائمة المطلوبين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.



