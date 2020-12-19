أنغام تحيى حفلاً كبيراً بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمصاحبه المايسترو هانى فرحات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تحيى مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام حفلًا كبيرًا بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات.

"،وتغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم مزح بعد نجاحه الكبير ومنهم "مزح غريب"، "ألف أسف"،" لاتستغرب "لايقين"، "أدور أسمك حبيبى"، "أنانى"، "لاتهجى قلب معى"،" أكتب لك تعهد"،" عمرى معاك"،" ياريتك فاهمنى "،"حاله خاصه جدا حته ناقصه" و،"لادبلت مطمنه "،"هدنه بتوصفنى "،"بتكسفنى "،"بعتلى نظره"،" بقول نسياك"،" أساميك الكتيره "،"بخاف أفرح "،"سيدى وصالك "،"أتمنى له الخير"،" بين البينين ".

يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الأماراتى الكبير حسين الجسمى الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انغام الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ ربع ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 18 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بمصاحبة هاني فرحات.. أنغام تُحيى حفلاً بجامعه المنصورة 16 أغسطس

أنغام تُحيى حفلاً بمسرح "الماريكي" بمصاحبة المايسترو هاني فرحات

أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا كبيرًا بالرياض 13 أبريل الجاري

أنغام تحيي حفلاً جماهيريا كبيرا بمناسبه عيد الفطر بالكويت

أنغام تحيي حفلات الربيع في دار الأوبرا

أنغام تحيي حفل عيد الربيع بالأوبرا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان