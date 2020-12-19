كورونا.. إيطاليا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بالفيروس

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 553 وفاة بفيروس كورونا السبت، نزولا من 674 حالة في اليوم السابق كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 16308 من 17992 حالة.

وبحسب الوزارة أجريت في اليوم السابق 176182 مسحة نزولا من 179800 مسحة قبل ذلك بيوم.

وإلى الآن شهدت إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير 68447 حالة وفاة بكوفيد-19 وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.

وإجمالا سجلت إيطاليا 1.94 مليون حالة إصابة إلى الآن.