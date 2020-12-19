بعد تكريمها من احتفالية خمسين سنة فن.. تعرف على رسالة هبة مجدي لمحمد صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

احتفلت الفنانة هبة مجدي بتكريمها من من احتفالية خمسين سنة فن للنجم محمد صبحي.

ونشرت هبة مجدي صورة لها أثناء تكريمها ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : بمناسبة مرور 50 سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي ، ليا الحظ والشرف إني قابلته واشتغلت معاه واداني فرصة كبيرة وعيلة في أولى ثانوي واتعلمت منه واداني ثقة كبيرة ، تكريم حضرتك ليا شرف ووسام كبير اوي مش قادرة أوصفه.. شكراً استاذ صبحي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.

أخبار تهمك

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ 11 دقائق

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ 42 دقيقة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 13 دقيقة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان