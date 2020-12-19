بعد تكريمها من احتفالية خمسين سنة فن.. تعرف على رسالة هبة مجدي لمحمد صبحي

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احتفلت الفنانة هبة مجدي بتكريمها من من احتفالية خمسين سنة فن للنجم محمد صبحي.



ونشرت هبة مجدي صورة لها أثناء تكريمها ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : بمناسبة مرور 50 سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي ، ليا الحظ والشرف إني قابلته واشتغلت معاه واداني فرصة كبيرة وعيلة في أولى ثانوي واتعلمت منه واداني ثقة كبيرة ، تكريم حضرتك ليا شرف ووسام كبير اوي مش قادرة أوصفه.. شكراً استاذ صبحي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.