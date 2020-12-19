اي فاينانس: تعاونا مع الحكومة يدفعنا باستمرار لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:30 م
إبراهيم سرحان
إبراهيم سرحان
أحمد الشيخ
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أأكد الأستاذ  إبراهيم سرحان ، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" أن شركة "إى فاينانس" تمضى قُدما من خلال المبادرات التى تتبناها بخطى ثابتة فى إرساء دعائم شراكة عميقة مع الحكومة المصرية بصفة عامة  ووزارة المالية بصفة خاصة عبر تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمى الخاصة بالحكومة ؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن هذا التعاون البنَّاء مع الحكومة وزارة المالية يدفعنا باستمرار إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة بما يُساعد فى تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يُؤهلنا لمواكبة جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي.

 

أضاف خلال  جلسة التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة والمشروعات الصغيرة والتشغيل والتي عقدت اليوم خلال المؤتمر السنوي السابع لمؤسسة اخبار اليوم والذي يعقد تحت عنوان : الاقتصاد المصري.. إصلاحات – إنجازات- تحديات"  أن  أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمى أو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة فى هذا الشأن ولكن مصر بها نجاحات كبيرة تثبت أننا فى الطريق الصحيح، خاصة أن التحوّل الرقمى يحقق العدالة التى تتطلبها أى سوق ناجحة أو اقتصاد متعافى، كما أن التحوّل الرقمى لا يعنى فقط سهولة الاستخدام وإنما تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادى على أعلى مستوى.

 

يذكر أن مؤتمر مؤسسة اخبار اليوم يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء منهم: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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والتنمية الاقتصادية اي فاينانس ابراهيم سرحان

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