أحمد موسى: تقرير البرلمان الأوروبي يعتمد على منظمات مشبوهة (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أوروبا تقوم بتعديل قوانيها من أجل محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر على تقارير منظمات مشبوهة لإصدار توصياته.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن البرلمان الأوروبي تجاهل ما قدمته مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية
وذكر الإعلامي أحمد موسى أن البرلمان الأوروبي تجاهل سحل المواطنين في الشوارع في دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف أن مصر قدمت الكثير لحقوق الإنسان وقامت بالكشف على 70 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الأخرى ونقل المواطنين من المناطق العشوائية والخطرة إلى مساكن جديدة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان بداخلها، موضحا أن النيابة العامة تشرف على السجون المصرية، وفي حال وجود مخالفات يتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى لماذا لم يرد المجلس القومي لحقوق الإنسان على تجاوزات البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن ما يفعله البرلمان الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري وغير مقبول.

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