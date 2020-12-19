والد صاحب فيديوهات محمد وبسنت: "بعتذر.. وأبوس دماغ المجلس القومي للطفولة" (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدم المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد صاحب فيديوهات "محمد وبسنت"، اعتذاره للمجلس القومي للامومة والطفولة بعد انتقاده للفيديوهات التي انتشرت لنجله.

وقال "الشرقاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، "اعتذر وأبوس دماغ المجلس القومي، وأي حاجة المجلس القومي شايفها ضدي أنا موافق عليها، وبحترم وجهة نظرهم.. بعتذر ألف اعتذار، ولو أنا عملت حاجة مش واخد بالي منها فانتم بتحافظوا على أطفالنا والجيل الجديد".

وأضاف إنه يغني منذ 15 عام، وله نجاحات وتريندات كثيرة، مضيفا أن نجله نجم وهو من عمر 3 سنوات، وظهر مع عدد من النجوم.

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