أنغام تستعد لحفل مع حسين الجاسمي.. تعرف علي التفاصيل!

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تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل كبير بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات، ويحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظاً على التباعد الاجتماعى والاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وتغنى أنغام بالحفل لأول مرة على المسرح أغانى ألبوم "مزح " بعد نجاحه الكبير ومنهم مزح غريب، ألف أسف، لاتستغرب، لايقين، أدور أسمك، حبيبى أنانى، لاتهجى قلب معى، أكتب لك تعهد، عمرى معاك، ياريتك فاهمنى، حالة خاصة جدا، حتة ناقصة.



و يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديرة أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمى.





يذكر ان أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس وحققت نجاحا كبيرا لاشتياق الجمهور لها.