قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق سونيديب بطلب النيجر الأربعاء القام في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر.





وتنقل قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرة والمحدد لها الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي غدا للنيجر استعدادا لـ"سونيديب"، وينتظر موسيماني المدير الفني للفريق نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها اليوم لتحديد موقفه من السفر مع الفريق.





وحقق المارد الأحمر الفوز على غزل المحلة أمس بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي WE السلام.



