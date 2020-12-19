أستاذ نساء وتوليد: تقنية الفحص الوراثي تساعد على استبعاد أمراض الدم والسرطانات (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان الجندي، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن هناك إمكانية لاكتشاف أي مرض وراثي سواء في العضلات أو أمراض ذهنية أو أي مشاكل ذهنية قبل الحمل، لافتة إلى أن هذا الأمر يحدث من خلال أخذ عدة خلايا من الأجنة في اليوم الخامس، واختبارها واستبعاد الأجنة التي بها أمراض، مشيرة الى أن الفحص الوراثي قد يجرى أيضًا على أي اجنة مجمدة في بنك تجميد الأجنة.



وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن إجراء الكشف على الأجنة أمر متواجد منذ سنوات عديدة، والتكنولوجيا تقدمت كثيرًا في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية أدت لخدمة المجتمع بصورة كبيرة، خاصة ان هذه التقنية قد تؤدي الى التخلص من أمراض الدم والسرطانات المنتشرة في الأسرة، معقبة: "من خلال هذه التقنية نستبعد أي مرض وراثي".



وأشار إلى أن هناك إمكانية لأخذ دم من الحبل السري للجنين الصحيح، وعلاج به أي شقيق الجنين إذا كان مصابًا بمرضى وراثي، وهذا الامر هام جدًا لعلاج الكثير من الأمراض الوراثية.

