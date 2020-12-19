محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن موقفه من الانتقال إلى برشلونة وريال مدريد في المستقبل، بعدما انتشرت أنباء قوية عن اهتمام الناديين بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.





وقال "صلاح" في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية أن ناديي برشلونة وريال مدريد من أكبر الأندية في العالم، ولكن لا يعلم أحد ما سيحدث في المستقبل.





وأكد نجم منتخب مصر أنه يركز حاليا مع ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، موضحاً أن أمر استمراره مع الريدز من عدمه في يد إدارة النادي..





وأشار "صلاح" لصعوبة إيجاد بديل للثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعدما حقق الثنائي أشياء رائعة في كرة القدم، مؤكدًا أنه الجماهير سوف تتذكر اسمه نظرًا لما حققه من نجاحات مع ليفربول.





وأوضح أنه يبذل قصارى جهده لتحقيق المزيد من النجاحات مع ليفربول وفي مسيرته الكروية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.





وأشاد محمد صلاح، بمدرب منتخب مصر حسام البدري حيث يرى أنه يقدم عروضا قوية رفقة منتخب الفراعنة، مؤكدًا رغبته في التتويج معه بلقب بطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.



