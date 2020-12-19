تحول جديد في مستشفيات العزل.. ومتحدث التعليم الجامعي يكشف التفاصيل

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قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مصر بدأت مثل غالبية دول العالم في التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى أقسام العزل.



وأضاف "عبد الغفار" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: إنه تم التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى أقسام العزل في أي مستشفى جامعي باستثناء الجامعات التي بها أكثر من مستشفى.



وأشار إلى أن أي قسم من أقسام العزل لا تقل عدد الأسرة به عن 40 سرير و10 أسرة عناية مركزة، موضحًا أن هذه المستشفيات يكون بها ممرات منفصلة تؤدي إلى أقسام العزل بعيدًا عن باقي المستشفى لعدم التأثير على باقي المرضى الذين لا يعانون من فيروس كورونا.



وأوضح أن هناك 16 مستشفى جامعي مخصصة للعزل بالكامل من إجمالي 115 مستشفى بالإضافة إلى 4 مستشفات تابعة لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن أقسام العزل يكون لها طاقم طبي وتمريض منفصل حتى لا يحرم المريض الذي لديه أي مرض آخر غير الكورونا من العلاج.

