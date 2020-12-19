"الأرصاد الجوية".. ساعات ويبدأ فصل الشتاء وتفاصيل طقس الـ72 القادمة وموعد عودة الأمطار





كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن الظواهر الجوية المحتملة خلال الأسبوع الجاري وحتى يوم الجمعة القادمة، وأصدرت بياناً رسمياً بتفاصيل حالة الطقس غداً الأحد 20 ديسمبر، وما هي ساعات قليلة ويبدأ فصل الشتاء في صباح يوم 21ديسمبر الجاري.





الأرصاد الجوية: ساعات ويبدأ فصل الشتاء وتفاصيل طقس الـ72 القادمة