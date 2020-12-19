جميلة عوض توجه رسالة لجمهورها وطاقم عمل فيلم "بنات ثانوي"

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شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها بفرحه فوزها بجائزة أفضل ممثلة شابة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له.



ونشرت جميلة صور التكريم عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وعلقت على الصور قائلة:" الحمد لله مبسوطة جدا و فخورة بحصولي على جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما ٢٠٢٠ عن فيلم بنات ثانوي شكرا مهرجان الدير جيست شكرا للجمهور اللي دعمني و صوتلي شكرا المنتج الجميل أحمد السبكي على الثقة شكرا للمؤلف أيمن سلامة و المخرج محمود كامل و جميع زملائي و كل من شارك في هذا العمل" .





وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.



وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.