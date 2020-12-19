ديما بياعة تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا.. وهذه وصفتها السحرية للشفاء!!

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ عن إصابتها ب​فيروس كورونا​ منذ أسبوع، مشيرةً إلى أن صحتها أصبحت حاليا في تحسن عن السابق.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، قدمت فيه وصفة وصفتها بـ"الخطيرة" من أجل استعادة حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن هذه الوصفة قديمة جداً وتسمى بـ"جامايكان"، وهي عبارة عن حبة برتقال واحدة أو كرمنتينا، توضع على النار للشوي، ثمّ يتم تقشيرها ووضعها في كوب مع سكر وأكلها ساخنة، لتعود حاستي الشم والتذوق بسرعة.

وعلّقت على الفيديو بالقول:"وصفة خطيرة لاسترجاع حاسة الشم والتذوق بعد الاصابة بكورونا، برتقال او كرمنتينا ( لتشين) بالمغربي جربوها وخبروني، والله يشفي كل مصاب ويحميكن يارب، قلبي معكن".

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