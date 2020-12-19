نسرين طافش: "المرأة أمانة والرجولة حماية واحترام"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة وهي ترتدي كمتمة سوداء مكتوب عليها "مش عادي" ، وعلقت نسرين على الصورة قائلة:" العنف ضد المرأن مش عادي...المرأة أمانة والرجوله حماية واحتواء" .

يشار أن اسم الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث بـ موقع "جوجل"، وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث كتبت نسرين طافش، تغريدة عبر حسابها بتويتر تتحدث فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: "أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو اي لقاح يحتاج سنوات وليس اشهر للتاكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. ان لم نقل الرفض التام".

والجدير ذكره أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر " وحققت خلاله نجاحا جماهيراياً.

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