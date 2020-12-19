أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة.. الاستعلام بالرقم القومي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
Advertisements

أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة.. الاستعلام بالرقم القومي

ننشر بالخطوات، كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov وذلك في ظل تزايد البحث في الساعات القليلة الماضية حول هذه المظلة التكافلية الاجتماعية التي تضم ما يقرب من 3.6 مليون أسرة  تزامنا مع  تصريحات المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي أن استحقاق هذا المعاش أو الراتب يكون وفق المحددات والشروط  التي حددتها الوزارة والتي سنشير إليها من خلال هذا المقال.

أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة

ويمكن لكافة المواطنين الذين تقدموا بالتسجيل صرف مبالغ الدعم التي يمنحها برنامج تكافل وكرامة الاستعلام ومعرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط الآتي (من هنا)

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة
الانتظار حتى يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها البيانات.
سوف تظهر البيانات التي الخاصة بالأسماء.

شروط الحصول على دعم البرنامج

كما ذكرنا، هناك عدة محددات وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي  لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، سوف نتناولها في هذه الفقرة.

وأهم هذه الشروط ما يلي:

لابد من الالتزام بتعليم الأطفال  حتى سن 18 بالنسبة للأسر.
يجب ان تكون نسبة حضورهم لا تقل عن 80%،
عدم القيد في أي من برامج الدعم او التأمينات والمعاشات.

الفئات المستحقة

النسبة لمعاش تكافل، أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

أما عن المسنين، فلا بد أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما.

كذلك الأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة ، يشترط أن يكون بلغ الـ 18 عاما.

يستحق المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك.

أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة.. الاستعلام بالرقم القومي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة الاستعلام عن الاسماء

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ نصف ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ أقل من ساعتين

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ ساعة و نصف

ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي

منذ نصف ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ ساعتين

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

استعلام الان عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 | أهم 4 شروط صرف تكافل وكرامة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان