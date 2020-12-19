تقنية جديدة لتحديد نوع الجنين.. أخصائية نساء وتوليد تكشف التفاصيل (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيمان الجندي، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن هناك إمكانية للعمل على تحديد نوع الجنين، وهذا الأمر مباح وفقًا لفتوى من الأزهر الشريف صدرت في عام 2009، مشيرة الى كان لا يقام في مصر قبل هذا التاريخ، بسب عدم صدور فتوى من الازهر.

وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن تحديد نوع الجنين هو محاولة، خاصة انه لا يوجد شيء يحدث إلا بإذن الله، لافتة إلى أن تحديد نوع الجنين يحدث من خلال تنشيط التبويض بشكل مكثف، ويتم اختيار أفضل حيوان منوي وحقن به البويضة، وبعد ذلك يظهر عدة اجنة، ويتم اختيار عدة أجنة لاختبارهم وتحديد الأجنة الذكور والأجنة الإناث، وبعد ذلك يتم اختيار الأجنة الذكور، لحقن به السيدة من خلال الحقن المجهري إذا كانت تريد ولد.

ولفتت إلى ان العادات الغذائية ليس لها أي علاقة بتحديد نوع الجنين مثلما يتحدث البعض، مشيرة إلى أن فكرة فصل الحيوانات المنوية الذكور والاناث من السائل المنوي قبل حقن السيدة أمر غير دقيق، ولا يجرى في أي مركز طبي معتمد.

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