رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي افتتحها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وذلك اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن مسابقة "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية يتم تنظيمها لأول مرة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف سيادته أن هذه المسابقة جاءت تنفيذا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى 2030.
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع تحت رعاية رئيس الوزراء

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