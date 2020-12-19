التعليم العالي تكشف عن خطتها بشأن امتحانات منتصف العام في ظل جائحة كورونا

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قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن امتحانات منتصف العام ستكون وفقًا للنظام الهجين مثل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيكون لكل جامعة الحق في تحديد الامتحانات التي تتطلب حضور الطالب أو الامتحانات الأخرى التي ستتم أون لاين.



وأضاف "عبد الغفار" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن الوزارة تتحرك ما بين محورين يتمثلان في حق الطالب في التعلم والصحة، مؤكدًا أن المطلوب هو الخروج بعام دراسي في بيئة صحية آمنة مع الحفاظ على حق الطالب في الحصول على التعليم.



وأشار إلى أن الطالب التي يكون عنده اشتباه يتم التعامل معه على أنه مصاب ويبدأ في العلاج والعزل بمجرد إجراء الأشعة والتحاليل ومن حقه في هذه الحالة تقديم اعتذار عن الدخول في الامتحان وتعويضه في السمر كورس بدلًا من تأجيله إلى الدور الثاني خاصة بالنسبة لطلاب السنوات النهائية.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.



ولفت إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر