سيرين عبد النور توجه رسالة توعية لجمهورها.. تعرف على فحواها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لجمهورها رسالة توعوية حول التعليقات السيئة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقت تغريدتها بصورة معبرة عن فحوى رسالتها في صفحتها الخاصة، وكتبت قائلةً:" صدقوني هاي الصورة بترجم كل التعليقات السيئة على التواصل الاجتماعي لا منتحمل الرأي الأخر ولا منتقبل الاديان الأخرى حتى وصلت مع البعض يتمسخرو على اطفال واشكال الناس.

وأضافت: ربو ولادكن يحبو ما يحكمو على الآخر ربوهن يعيشو ويعيشو مجتمعهن بسلام". لاقى المنشور تفاعلاً كبيرا من المتابعين الذين وافقوها الرأي وهناؤها على تسليط الضوء على هذا الموضوع الدقيق والمنتشر.

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ ساعة و 28 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ نصف ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ ساعة و نصف

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي

منذ نصف ساعة

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ ساعتين

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان