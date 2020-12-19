سيرين عبد النور توجه رسالة توعية لجمهورها.. تعرف على فحواها
السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:27 م
لمياء علي
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وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجمهورها رسالة توعوية حول التعليقات السيئة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأرفقت تغريدتها بصورة معبرة عن فحوى رسالتها في صفحتها الخاصة، وكتبت قائلةً:" صدقوني هاي الصورة بترجم كل التعليقات السيئة على التواصل الاجتماعي لا منتحمل الرأي الأخر ولا منتقبل الاديان الأخرى حتى وصلت مع البعض يتمسخرو على اطفال واشكال الناس.
وأضافت: ربو ولادكن يحبو ما يحكمو على الآخر ربوهن يعيشو ويعيشو مجتمعهن بسلام". لاقى المنشور تفاعلاً كبيرا من المتابعين الذين وافقوها الرأي وهناؤها على تسليط الضوء على هذا الموضوع الدقيق والمنتشر.