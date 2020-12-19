السياحة: إلغاء الاحتفالات في رأس السنة لمنع انتشار العدوى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤن المنشآت الفندقية، إن هناك فرق تقوم بمتابعة الوضع في المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفا أنهم أصدروا قرار بغلق 55 منشأة الشهر الماضي لعدم التزامهم بالإجراءات.

وأشار "العاصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أغلب المخالفات التي يتم رصدها تكون في عدم الالتزام بمواعيد العمل، أو تخطي نسبة الإشغال المحددة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في التفتيش على المنشآت السياحية.

وأوضح أن قرار الغاء الاحتفالات في رأس السنة جاء حفاظا على صحة المواطنين ولعدم نشر العدوى بفيروس كورونا، ولكن مسموح بالتشغيل العادي للفنادق بدون حفلات في رأس السنة.

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