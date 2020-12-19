راغب علامة يؤيد فارس اسكندر.. فماذا قال؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن تأييده لكلام الفنان اللبناني ​فارس إسكندر​، والذي بدوره انتقد فيه السلطة السياسية في لبنان، بطريقته الخاصة.

ونشر راغب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لفارس وهو يتحدث فيه عن الوضع في لبنان، وعلّق: "كلامك يا فارس اسكندر بفش الخلق... لكن بدك مين يفهم".

وكان فارس قد علق في الفيديو قائلاً: "بطّل في عنا مشكلة بالكف من إيد حاكم خانني وخانك صرت تركض عللي كفّو أخف وتتشكّروا الما طبّش سنانك شعب باع الوطن بدقيقة وسيارتو فكفك حراتيقا ومن قبل ما يقبض تمنها بالدولار قرط منها ديبوه البيئة".

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