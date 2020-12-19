موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالقطاعين العام والخاص

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالقطاعين العام والخاص

يتكرر البحث آلاف المرات يوميا عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالقطاعين العام والخاص عبر المواقع الإلكترونية حتى تصدر قائمة الأعلى بحثا في الساعات الماضية ، لذلك ننشر موعد صرف رواتب الشهر الجاري لكافة الفئات بالتفصيل بالأيام المخصصة للصرف لكل قطاعات الدولة وهيئاتها وذلك في السطور التالية من هذا المقال.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

من المقرر أن يجرى صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام تبدأ من الثلاثاء 22 ديسمبر وحتى الخميس 24 ديسمبر.

كذلك وفقا لما هو متبع، سوف يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة.

وذلك لتقليل التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM ضمن إجراءات الحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

مواعيد الصرف لكافة الوزارات والهيئات

سوف يتم تقسيم الوزارات والهيئات كالتالي:

اليوم الأول، الثلاثاء المقبل، 22 ديسمبر ، سيتم صرف المرتبات للوزارات التالية: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة.

أيضا،وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهم.

اليوم الثاني، الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجاري سيتم الصرف للعاملين بالوزارات التالية:

التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها.

كذلك دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات والعاملين بالقضاء والنيابة العامة.

هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا.

أيضا سيتم الصرف لمن يعملون في دار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اليوم الثالث الخميس 24 ديسمبر ، سيتم الصرف للعاملين في الوزارات التالية:

التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والجهات التابعة لهم.

أخيرا، يومي الأحد والاثنين 27 و28 ديسمبر : سيجرى صرف المرتبات لجميع الجهات لمن لم يصرفوا مرتباتهم من الجهات الحكومية خلال الأيام المحددة لهم.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالقطاعين العام والخاص

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