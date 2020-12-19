لايبزج يسقط في فخ التعادل أمام كولون بالدوري الألماني
السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:01 م
وكالات
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أهدر فريق لايبزج فرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه كولون اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر في الوقت الذي فشل فيه المدرب الجديد المؤقت هوب ستيفينز في انتشال شالكه من كبوته حيث استمرت معاناة بخسارته مجددا.
وخسر شالكه صفر/ 1 على يد ضيفه ارمينيا بيلفيلد لتستمر مسيرته الخالية من الانتصارات للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي.
وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /1 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج 2 /صفر وفيردر بريمن على مضيفه ماينز 1 /صفر.