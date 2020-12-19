غدا.. الأهلي يحسم موقف عمرو السولية من مواجهة بطل النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف عمرو السولية، من السفر مع بعثة المارد الأحمر للنيجر صباح غد الأحد.

 

وكان السولية قد تم استبعاده من تشكيلة الأهلي أمام المحلة أمس قبل انطلاق المباراة بدقائق، بعد أن شعر ببعض الآلام أثناء عملية الإحماء.

 

وأدى اللاعب جلسة في الجيم صباح اليوم السبت على هامش المران، وينتظر قرار الجهاز الفني لحسم مصيره من السفر مع الفريق للنيجر.

 

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي غدا للنيجر في الثانية ظهرا، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الأربعاء القادم.

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