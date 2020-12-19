عاجل.. رئيس المخابرات المصرية في زيارة إلى ليبيا موفدًا من الرئيس السيسي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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قام اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بزيارة إلى مدينة بني غازي الليبية موفدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

ونقل اللواء عباس كامل تحية الرئيس السيسي إلى الشعب الليبي، كما التقى بالمشير خليفة حفتر لبحث الأوضاع في ليبيا، وكذلك التقى برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وعددًا من أعضاء المجلس.

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