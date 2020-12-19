عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

تلقى المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا من أحد الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وهناك موافقه مبدئية داخل داخل الزمالك، على رحيل محمد أوناجم خلال الفترة المقبلة، في ظل امتلاك القلعة البيضاء العديد من اللاعبين المتميزين في ذلك المركز.





وكان أوناجم قد انتقل لنادي الزمالك بداية الموسم الماضى، ويقدم مستوى فنى جيد مع القلعة البيضاء، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.





وافتتح الزمالك مشواره في الموسم الحالي من الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي بيراميدز بهدف لكل منهما.



