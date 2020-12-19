أحمد موسى يطلق هاشتاج " الإخوان ماتت" (فيديو)

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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج " الإخوان ماتت"، رفضا لتقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "البرلمان الأوروبي يتحدث عن تمكين المرأة المصرية، رغم أن نسبة تمثيلها في البرلمان وصلت لأول مرة إلى 25%»، مردفا «المرأة أصبحت وزيرة ونائبة".



وتابع:"لا أحد على وجه الأرض يستطيع إجبار المصريين على دمج الجماعة الإرهابية في الحياة السياسية"، معلقا:"جماعة الإخوان الإرهابية ماتت".



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن القضاء المصري عادل ومستقل، متسائلا:"أين كان البرلمان الأوروبي حينما حاصرت جماعة الإخوان الإرهابية المحكمة الدستورية ؟ ".



وخاطب موسى الشعب المصري قائلا: "تقارير البرلمان الأوروبي ليس لها علاقة بالحكومات، مصر لديها أقوى علاقات مع الحكومات الأوروبية على مر التاريخ".



