الفقي: الإشادات الدولية بالاقتصاد دفعت صندوق النقد الدولي لاستمرار تمويلها لمصر (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن هناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وهذا ما دفع صندوق النقد يوافق على تمويل مصر بـ5.2 مليون دولار.

وأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن مصر دخلت مع الصندوق في برنامج إصلاح هيكلي جديد ممول بترتيب ائتماني بتمويل قدره 5.2 مليون دولار.

وأشار إلى أن معظم الدول التي تواجه أزمة جائحة فيروس كورونا لجأت إلى الصندوق الذي وافق على دعم الدولة المصرية وتم صرف في البداية وبعد الاتفاق في شهر يوليو الماضي 2 مليار دولار ويتبقى 3.2 مليون دولار.

وأضح أنه بعد مراجعة الأداء الاقتصادي المصري في نوفمبر الماضي وكتابة التقرير في صالح الدولة المصرية تم الموافقة على صرف 1.67 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المنتظر في يوليو القادم أن يتم المراجعة مرة أخرى لما وصل إليه الاقتصاد المصري من أجل صرف الشريحة الأخيرة حتى يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية منتظرة وهذا يعطي ثقة أكثر في الاقتصاد المصري.

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