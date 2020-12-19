برشلونة يتعثر أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، موقعة برشلونة وفالنسيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، 21 عاما، الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني. وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو غوميز التعادل 2 - 2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.

وعادل ميسي رقم الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ناد واحد، حيث سجل ميسي اليوم الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة، وذلك في 747 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، كما سجل بيليه 643 هدفا رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عاما ما بين عامي 1956 و1974. ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع بلنسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

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