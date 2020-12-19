بفضل سواريز.. أتلتيكو مدريد يعبر إلتشي ويتصدر الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا عريضًا على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت ليتصدر الروخي بلانكوس دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه يوم السبت.





ومنح سواريز، الذي لم يسجل منذ السابع من نوفمبر الماضي، التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 41 بلمسة بسيطة حولت تمريرة أرضية من كيران تريبيير إلى المرمى.





وبعد ذلك انزلق سواريز ليتابع تمريرة عرضية رائعة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 58 نحو الشباك ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع إياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو وميكل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد.





وعاد إلتشي للمباراة عندما قلص لوكاس بوي الفارق بضربة رأس في الدقيقة 64 إثر تمريرة عرضية رائعة من ركلة ركنية، لكن البديل دييغو كوستا حسم نقاط المباراة لأتلتيكو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 80.



