زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:30 م
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب ريال
مدريد زين الدين زيدان عن قائمة الفريق المستدعاة، لمواجهة إيبار غداً الأحد، في الجولة
الرابعة عشر من الليجا، على ارضية ملعب " البلدي إبوروا ".
وجاءت القائمة
كالأتي:
حراسة المرمى:
كورتوا، لونين، ألتوبي.
خط الدفاع: كارفخال،
ميليتاو، راموس، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا، ناتشو.
خط الوسط: كروس،
مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، فالفيردي.
خط الهجوم: بنزيما،
أسينسيو، فاسكيز، ماريانو، يوفيتش، رودريجو.