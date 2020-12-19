زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن قائمة الفريق المستدعاة، لمواجهة إيبار غداً الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الليجا، على ارضية ملعب " البلدي إبوروا ".

 

وجاءت القائمة كالأتي:

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

 

 

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا، ناتشو.

 

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، فالفيردي.

 

 

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، ماريانو، يوفيتش، رودريجو.

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