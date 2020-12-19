يسرا تنعى والدة المخرج يسري نصر الله: "سيدة فاضلة ولها معزة خاصة في قلبي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعت الفنانة يسرا والدة المخرج الكبير يسري نصر الله ووصفتها بالسيدة الجميلة والفاضلة، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث كتبت "يسرا" قائلة:" فقدنا اليوم سيدة فاضلة وجميلة ولها معزة خاصة في قلبي، والدة المخرج يسري نصر الله، خالص عزائي له ولأخته السيدة ناهد نصر الله، نسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم الأسرة جميعًا الصبر والسلوان".

ووعلي الصعيد الفني تشارك الفنانة يسرا بفيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.، ويعد هذا العمل الفني الثاني لتعاونهما معًا بعد نجاح مسلسل "خيانة عهد" بالسباق الرمضاني الماضي.

وتدور أحداث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، حيث تدور الأحدث في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

وكانت آخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، والذي عرض عبر منصة شاهد الإلكترونية والفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
يسرا تنعى والدة المخرج يسري نصر الله: "سيدة فاضلة ولها معزة خاصة في قلبي"
يسرا تنعى والدة المخرج يسري نصر الله: "سيدة فاضلة ولها معزة خاصة في قلبي"

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لفنانة يسرا صاحب المقام خيانة عهد الفنانة يسرا

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