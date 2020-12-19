لقاء الخميسي تتعرض لحادث سير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة لقاء الخميسي عن تعرضها، لحادث سيارة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الخميسي" قائله: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل"،وتابعت قائله: "شكرا لكل أصدقائي اللي اتطمنو وسألو عليا، ربنا يخليكم ليا يارب، وانتو الكنز الحقيقي انا الحمد لله زي الفل".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي قد أعلنت مسبقا عن نتيجة تحليل فيروس كورونا والذي أظهر سلبية نتائجه.

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