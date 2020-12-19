القسم الثالث: فوز المدينة والأقصر وسقوط الزهراء بثلاثية والتعدين بهدف بمجموعة أسوان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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انتهت مواجهات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى "أسوان" بدوري القسم الثالث، لعبت 5 مباريات وتبقى لقاء وحيد بين التحرير وقوص يقام مساء الغد الأحد.

وجاءت نتائج الجولة كاالآتي: فوز الأقصر على مركز شباب إدفو بهدف وحيد، خسارة مركز شباب الزهراء أمام وادي النيل بثلاثية مقابل هدف، فوز المدينة المنورة على جمهورية دراو بهدف نظيف.

وأيضا فوز شبان إسنا على مضيفه الهلال بهدف نظيف، وأخيرا خسارة النصر للتعدين أمام مضيفه أبو الريش.

ترتيب المجموعة:

الأقصر “6 نقاط”
وادي النيل “6 نقاط”
المدينة المنورة “6 نقاط”
شبان إسنا “4 نقاط”
مركز شباب إدفو “3 نقاط”
النصر للتعدين “3 نقاط”
جمهورية دراو “نقطة وحيدة”
التحرير بأسوان “بلا نقاط”
قوص “بلا نقاط”
أبو الريش “بلا نقاط”
الهلال “بلا نقاط”
مركز شباب الزهراء “بلا نقاط”

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