بشعر أحمر وفستان أخضر .. منة عرفه تبهر جمهورها عبر إنستجرام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة منة عرفه صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت منة في الصورة آثناء حضورها في مهرجان الدير جيست، وكانت ترتدي فستان أخضر اللون، وشعرها كان لونه أحمر،وشكرت منة كل من أظهرها بهذه الاطلالة.



وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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